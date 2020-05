Corona-Bilanz: 500 Abweisungen bei Musau, 159 Anzeigen im Außerfern

Außerfern – Der Grenztunnel Vils zählt mit Brenner und Kufstein zu den großen Einfallstoren Tirols. Um in Corona-Zeiten alle Einreisenden überprüfen zu können, wurden von den sieben Außerferner Grenzübergängen ins Bayerische fünf geschlossen und der Transitverkehr bei der Kontrollstelle Musau in einer Art Flaschenhals zusammengeführt. Hier warten Polizei und Militär. Auch Einheimische aus Vils und Pinswang müssen die Begutachtung über sich ergehen lassen.

Während die Soldaten in Musau Gesundheitschecks durchführen, geht die Polizei ihren ureigensten Aufgaben nach: fremdenpolizeiliche Agenden, Asyl- und Verkehrswesen. „Von 13. März bis 1. Mai wurden 60.663 Personen kontrolliert, bei 33.075 wurde auch eine Gesundheitsüberprüfung vorgenommen“, weiß der Außerferner Bezirkspolizeikommandant Egon Lorenz. Schlussendlich kam es zu 463 Abweisungen nach dem Covid-19-Gesetz der Gesundheitsbehörde. Etwa weil Einreisende keinen offiziellen Grund – wie Arbeit oder Besuch des Partners – geltend machen konnten. Weitere 37 Personen wurden nach Grenzkontroll- und Passgesetzen umgehend nach Deutschland zurückgeschickt. 389 Begutachtete stimmten zu, sich in Heimquarantäne zu begeben.

Im Bezirk selbst blieb die Polizei die letzten 50 Tage auch nicht untätig. 159 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz bei der BH Reutte und 69 Organmandate schlugen zu Buche. Dem Außerferner Polizeichef ist es wichtig zu sagen, dass die Bevölkerung die Beschränkungen sehr gut mitgetragen habe und die Kooperation mit den Behörden vorbildlich gewesen sei. Einzelne Ausreißer gebe es ja immer. So seien vier Corona-Partys aufgelöst worden. In zwei Fällen habe sich das mit Drogenfeten überschnitten. Die „Konsumenten“ hätten in ihrem Dusel so einen Lärm gemacht, dass Außenstehende die Polizei riefen. Major Lorenz nennt neben mancher Bagatelle auch ernste Angelegenheiten. Zweimal hätten Personen bei Hilfeleistungen durch Sanitäter verschwiegen, dass sie schon an Corona erkrankt waren oder längst vermuteten, krank zu sein. Erst „x-faches“ Befragen durch die Polizei habe die Zungen gelöst.