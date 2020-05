Globale Armut steigt erstmals seit 1998 wieder

Washington – Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die globale Armut heuer erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder ansteigen. Das geht laut der New York Times aus Zahlen und Schätzungen der Weltbank hervor. Demnach könnten bis zum Ende des Jahres eine halbe Milliarde Menschen in Not geraten. Die Pandemie würde damit binnen weniger Monate die mühsamen Erfolge von Jahrzehnten zunichte machen. Und sie bedroht die Umsetzung der UNO-Entwicklungsziele, wonach extreme Armut bis zum Jahr 2030 weltweit ausgemerzt werden soll.