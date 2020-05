Riesiger Ansturm auf Frisöre in Tirol, aber hoher Umsatzausfall

Innsbruck –Zwei Flaschen Sekt stehen auf dem Kassatisch beim Coiffeur Team Hohenauer / The World Of Color in Jenbach. Daneben liegen – umrahmt von Hinweisen zum Abstandhalten etc. – Schutzmasken auf sowie ein Desinfektionsmittel. Das prickelnde „Dankeschön“-Präsent stammt von Maria Fritz aus Arzl. Die Pitztalerin ist froh, als eine der Ersten nach dem Corona-Shutdown am 16. März für gestern einen Termin bei ihrem Stammfrisör ergattert zu haben. „Es geht alles besser und einfacher, als ich mir gedacht habe mit den Schutzmaßnahmen“, sagt sie durch ihren Mund-Nasen-Schutz, mit frisch gewaschenen Haaren am Waschtisch sitzend. Und auch die letzten Wochen ohne Frisör überstand Maria Fritz problemlos. „Die Frisur war so gut, die hat sieben Wochen gehalten“, sagt sie lachend.