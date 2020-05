„Wir brauchen Sensibilisierung im Käuferverhalten“

Berthold Baurek-Karlic: Das größte Problem besteht darin, dass Start-ups meist sehr hart am Wind segeln. Sie planen ihre Liquidität sehr genau und investieren massiv in Wachstum. Insbesondere größere Start-ups kalkulieren hier auch mit den laufenden Umsätzen (im digitalen Sektor ist das meist wiederkehrend und somit gut planbar). Wenn diese nun zu 80 oder gar 100 Prozent wegbrechen, dann geht das Geld sehr schnell aus, weil die Fixkosten weiterlaufen und Rücklagen geringer ausfallen als bei etablierten Firmen.

Baurek-Karlic: Ein solcher Fonds muss schnell und effektiv Eigenkapital in 50-75 Start-ups investieren, um diesen den Zugang zu Kreditgarantien des Bundes via AWS ergänzend zu öffnen. Unter einem traditionellen Ansatz ist dies nicht durchführbar, da hier üblicherweise Beteiligungsverträge ausverhandelt und die Bewertung des Start-ups im Einzelnen oft über Monate verhandelt wird. Meine Lösung wäre ein standardisiertes Eigenkapital-Instrument, welches gänzlich anders strukturiert ist – etwa über eine Rückkaufoption oder in Verbindung mit einer fixen Verzinsung.