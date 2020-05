Angsthund Vitus: Nach Gefängnis der Angst endlich zuhause

Es war wohl Liebe auf den ersten Blick – beiderseits –, als Vitus und sein zukünftiges Frauerl Johanna Gruber einander erstmals begegnet sind, am 27. März auf der Buzzihütte oberhalb von Innsbruck. Hundetrainerin Nicole Scherb, bis dahin einzige menschliche Vertrauensperson des Angsthundes aus Bulgarien, sah bei diesem ersten Mal klar: „Das passt!“ Die nötige Basis, dass Vitus in einem mehrwöchigen Begleitprozess an seine neue Familie herangeführt werden konnte. Am 29. April durfte Vitus erstmals bei den Grubers schlafen.