LHStv. Felipe über Corona-Krise: „Das Bild wird ein differenziertes sein"

Die Corona-Ausgangssperren sind gelockert worden. Hand aufs Herz: Haben Sie sich strikt an alle gehalten?

Ingrid Felipe: Unter Berücksichtigung meiner Verantwortungen ja, allerdings war ich wenig im Home-Office, weil praktisch täglich im Landhaus.

Das Coronavirus hat alle überrascht. Überrascht hat auch, wie schnell und kritiklos die Grünen im Land wie im Bund den harten Beschränkungen der persönlichen Freiheiten zugestimmt haben.

Felipe: In den vergangenen acht Wochen sind viele Dinge passiert, die für die Bevölkerung, aber auch mich, eine Politikerin mit meiner Haltung, eine Zumutung waren. Es gab aber eine gesundheitliche Bedrohung für die Bevölkerung – da mussten wir Dinge tun, die unorthodox waren. Umso dringender ist es, Lektionen daraus zu ziehen. Und alle Einschränkungen wieder auf das gewohnte Maß zurückzufahren. Deshalb sind ja die Ablaufdaten sämtlicher Verordnungen und Gesetze ganz wichtig.

Aber wie politisch sauber ist denn ein Regieren nur mittels Sammelgesetzen und Notverordnungen – ganz ohne Kontrolle?

Felipe: Wir haben gesehen, wie schnell demokratische Strukturen an ihre Grenzen kommen. Dort, wo wir in Tirol die Zuständigkeit hatten, haben wir ein Mindestmaß an demokratischen Standards eingehalten. Notverordnungen dürfen in einer liberalen Demokratie aber nicht der Standard sein.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) steht in der Kritik, bewusst Angstmache betrieben zu haben. Trifft das nicht auch auf die von Tirol verhängte Vollquarantäne zu? War das nicht auch ein Punkt, an dem die Landesregierung überzogen hat?

Felipe: Ich selbst habe vor acht Wochen die Situation noch nicht dramatisch eingeschätzt. Erst danach ist auch bei mir angekommen, wie aggressiv das Virus ist. Die Fakten zu benennen kann Angst machen. Die Tiroler Selbst­isolation war eine Maßnahme, weil wir gesehen haben, dass die Zahlen besorgniserregend hoch und sehr schnell steigend waren. Und sie hat gegriffen. Die Bewertung, ob sie weniger streng hätte ausfallen können, ist schwierig. Heute bin ich froh, dass letztlich so wenige Menschen erkrankt sind.

Haben die Grünen den Entschluss am 12. März mitgetragen, die Wintersaison zu beenden, aber noch bis zum 15. März laufen zu lassen?

Felipe: Für all diese Maßnahmen gab es keine Erforderlichkeit einer Zustimmung im Rahmen von Beschlüssen der Landesregierung.

Das heißt, Sie waren gar nicht eingebunden?

Felipe: Wir waren informiert. Für die Entscheidung brauchte es keinen Regierungsbeschluss, also auch keine formale Zustimmung.

Es heißt, Tourismus- und Seilbahnerkreise hätten damals interveniert. Können Sie das bestätigen?

Felipe: Diese Vorwürfe habe ich gehört. Bei mir hat niemand angerufen. Es ist aber kein Geheimnis, dass es in der Woche von 9. bis 13. März einen Austausch mit allen Sozialpartnern gegeben hat. Da saß auch die Tirol Werbung mit am Tisch. Es ist im politischen Arbeiten üblich, sich bei so weitreichenden Entscheidungen mit allen Interessensvertretungen auszutauschen.

Es gibt auch die These, dass die Wirtschaftskammerwahl am 5. März in diese Überlegungen miteingeflossen sein soll, dass man die Saison partout nicht davor beenden wollte.

Felipe: Diese Überlegung kam bei mir persönlich erst im Nachhinein an. Ich habe aber auch gehört, dass das Andrea-Berg-Konzert in Innsbruck ein wesentliches Element gewesen wäre. Aber auch das hatte ich damals nicht präsent.

Ischgl und der Tiroler Tourismus haben jetzt europaweit die Sündenbockrolle inne. Zu Recht?

Felipe: Es ist bedauernswert, weil das ein ziemlich undifferenzierter Blick auf Tirol, das Paznauntal und den Tiroler Tourismus ist. Selbst in Ischg­l gibt es viele Menschen, die keine persönliche Verantwortung haben können für Fehler oder Nicht-Fehler, die dort gemacht worden sind. Jetzt sind alle mitgefangen. Unser Tourismus besteht nicht ausschließlich aus Ballermann und Après-Ski. Ein kritischer Blick und eine klare Analyse sind notwendig – Pauschalurteile finde ich aber nie klug.

Wenn eine Landessanitätsdirektion kurz vor dem Höhepunkt der Krise die Gefährlichkeit des Virus herabspielt, wenn ein Gesundheitslandesrat am Höhepunkt der Krise betont, alles richtig gemacht zu haben, kann da die Bevölkerung noch Vertrauen in diese Funktionsträger haben?

Felipe: Wir haben alle gesehen, wie schnell sich Erfahrungen, Einschätzungen und Erkenntnisse ändern können. Wenn man ehrlich ist, wird es vielen von uns so ergangen sein. Mit dem Wissen von heute hätte man in den letzten Wochen viele Dinge anders gemacht oder anders entschieden. Man sollte dies auch Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg zugestehen. Dann kann man auch wieder vertrauen.

Ein Einwand: Ein Fehlerbekenntnis wäre hierfür Voraussetzung. In Tirol scheint man sich mit dieser Fehlerkultur schwerzutun.

Felipe: Auch das ist eine pauschale Behauptung. Ich finde nicht, dass sich ganz Tirol damit harttut. Wir alle bedauern, dass Menschen verstorben bzw. erkrankt sind. Vom Kitzloch-Betreiber bis hin zum Landeshauptmann haben alle bereits erklärt, dass man heute Dinge anders machen würde und dass nicht alles optimal gelaufen ist. Ich weiß daher nicht, welche weiteren Gesten hilfreich wären.

Sie stimmen nicht in den Kanon derer ein, die den Rücktritt von Katzgraber und Tilg fordern?

Felipe: Das tue ich generell nicht. Menschen müssen selbst für sich entscheiden, ob sie einer Situation gewachsen sind oder nicht.

Kanzler Kurz spricht davon, Verantwortliche zu bestrafen, sollten Fehler nachgewiesen werden.

Felipe: Es ist dringend geboten, mit einer unabhängigen Kommission, die keinen direkten Tirol-Bezug hat, zu klären, wie der Wissensstand an jedem Tag bei jeder Entscheidung war. Was man übersehen, unterschätzt hat oder anders machen hätte sollen. Sollte sich dabei herausstellen, dass es einzelne Personen gibt, die eine Haupt- oder Alleinverantwortung für Dinge gehabt haben, die man hätte verhindern können, dann muss man Konsequenzen ziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so einfach ist. Das Bild wird ein differenzierteres sein.

Der Tiroler Tourismus müsse sich neu aufstellen, heißt es. Die Grünen fordern das seit Jahren. Spielt die Krise den Grünen in die Hand?

Felipe: Wir alle müssen diese Chance jetzt nutzen! Nicht nur im Tourismus. Wir brauchen einen Aufbruch in eine neue Epoche des Wesentlichen. Wir brauchen den Fokus auf Gesundheit, einen Platz zum Wohnen, etwas zum Essen, Arbeit, soziale Kontakte. Die ganze Selbstverwirklichungsgeschichte ist in den Hintergrund gerückt. Keiner schreit mehr nach Luxusprodukten. Im Tiroler Tourismus hat sehr vieles Platz. Manche Gäste möchten einen Partyurlaub – auch das ist okay. Der Fokus muss aber darauf liegen, wie wir Menschen Natur und Erholung bieten können.

Glauben Sie wirklich, dass dieses Umdenken in der Branche so weit geht, dass wir künftig nicht mehr über Kunstschneebänder im Oktober, abgetragene Berggrate oder Gletscherehen diskutieren müssen?

Felipe: Ja, daran glaube ich. Wir haben jetzt eine Vollbremsung hingelegt, das bietet die Chance, die Veränderung zu gestalten. Wollen wir wirklich in allen Bereichen zum Altgewohnten? Zur Verkehrsbelastung?

Dann hätte man sich aber von den Grünen erwarten können, gegen die Verlängerungen der Ausnahmen vom Lkw-Wochenendfahrverbot aufzutreten.

Felipe: Das sektorale Fahrverbot sowie das Nachtfahrverbot haben wir nicht aufgehoben – auch das stand auf der Wunschliste unserer Nachbarstaaten.

Wie erklären Sie Grünwählern, dass man an den Klimazielen festhalten, aber mit Hunderten Millionen Euro die AUA retten will?

Felipe: Eine Unterstützung wird, sofern sie überhaupt kommt, an Bedingungen geknüpft sein. Natürlich auch an Fragen der Klimaverträglichkeit. Es ist klar, dass es jetzt eine dritte Piste am Flughafen Wien nicht braucht.

Wie groß ist die Gefahr, dass von der ökosozialen Steuerreform in Folge der Corona-Krise nur mehr eine soziale Steuerreform übrig bleibt?

Felipe: Das Wifo hat klargestellt, dass Investitionen, die jetzt getätigt werden, auch klimafit sein müssen und es eine sozial-ökologische Steuerreform braucht. Wenn wir uns nicht gegen den Klimawandel stemmen, wird das noch viel dramatischer als Corona. Da wird es dann keine Impfung geben.

Arbeitet der Landeskrisenstab bereits an einem Plan, sollte die 2. Corona-Welle – im Winter – kommen?

Felipe: Man bereitet sich auf viele Eventualitäten vor, sehr wahrscheinlich auch auf den Winter. Ich weiß aber nicht, ob es auch schon einen Winterplan gibt. Wichtig wird die Bereitstellung des Schutzmaterials. Da muss man die Kapazitäten in Österreich vorhalten und deshalb rasch anfangen.

Das Video-Interview führte Manfred Mitterwachauer