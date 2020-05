Hype um Duft des Kranewitt: Sieben Mal Gold beim World Spirits Award

Mieming –Der Wacholder alias Kranewitt oder Krammet ist auch in der sonnseitigen Tiroler Wildnis heimisch. Innsbrucks Stadtteil Kranebitten ist nach ihm benannt, die Mieminger führen einen Wacholderzweig im Gemeindewappen. Die aromatischen Beeren, die nur alle zwei Jahre blau und damit erntereif an diesem peinlich stupfigen Gestrüpp im Wald sprießen, würzen u. a. Schweinsbraten, Sauerkraut, Wild oder den Rauch der Selche.

Seine persönlichen Gin-Favoriten verrät der erfahrene Gastronomiejournalist Jürgen Schmücking, er lebt in Schwaz und ist seit zehn Jahren WSA-Juror. Auf Anhieb nennt er den Tiroler Teil des goldenen Wacholderbären-Trios – „Roots & Wild Herbs“: „Ein ehrlicher, klassischer Gin mit Kräutern und Wurzeln vom Mieminger Plateau, der in seiner Kategorie harte Konkurrenz hatte. Richtig gut, erdig, rustikal und nah am Original.“ Die anderen beiden Wacholderbär-Gins (Kategorie New Western Style, eine sensorische Spielwiese) seien „hochwertig, aber letztlich entbehrlich“. Für ihn muss ein guter Gin klassische Cocktails wie Gin-Tonic oder Negroni leben lassen.