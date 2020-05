Zuschüsse von drei Gemeinden: Letzte Chance für insolvente Achenseebahn

Jenbach – Unter Dach und Fach ist jetzt die Finanzierung des Teilbetriebes der Achenseebahn für die Monate März und April. „Es handelt sich um einen außerordentlichen Zuschuss in der Höhe von mehr als 140.000 Euro für die Gemeinden Jenbach, Eben und Achenkirch“, klärt BM Dietmar Wallner (Jenbach) auf. Per Umlaufbeschluss wurde das Ja in den drei Gemeinden eingeholt, wie auch BM Sepp Hausberger (Eben) bestätigt. Ab Mai übernimmt das Land die Finanzierung des Teilbetriebes der Dampfzahnradbahn, die Ende März in die Insolvenz schlitterte.