Fliegende Spitzensportler im Ötztal müssen im Training bleiben

Umhausen – Mit Alfred Legenstein und dem Leiter des Greifvogelparks in Umhausen, Norbert Rudigier, stehen zwei Trainer gleich mehrerer Luftakrobaten fest. Bereits seit Anfang April stehen Adler, Geier, Milane, Eulen, Bussarde, Raben, Käuze und Falken in den Startlöchern, um auf ihr Idealgewicht zu kommen. „Jeder unserer Vögel wird täglich aufs Gramm genau gewogen. Jedes Tier hat einen Namen und wir wissen immer ganz genau, wie es ihm geht“, klärt Falkner Norbert Rudigier auf. Es sei eine kleine Wissenschaft, sich mit diesen edlen Tieren zu beschäftigen, so der 54-jährige Wahl-Ötztaler: „Um dem Winter und der Kälte standzuhalten, werden die Raubvögel gut gefüttert. Dann muss im Frühjahr mit dem Flugtraining begonnen werden, um auf das ideale Fluggewicht zu kommen und um die für unsere Flugshows nötige Kondition zu erhalten.“ Trotz Corona standen die Vögel jeden zweiten Tag in ihrem ganz persönlichen Fitnessstudio.