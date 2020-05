Kogler: Millionäre belasten, aber erst später

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Juniorpartner in der Koalition mit der ÖVP, hat am Montag seinen Meinungsschwenk in Sachen Vermögenssteuer bekräftigt, nämlich diese auf die lange Bank zu schieben. Nicht nur bei der SPÖ, sondern auch parteiintern ist dies zuletzt auf Kritik gestoßen. Anfang April hatte sich Kolger noch vehement für eine „gerechte Krisenfinanzierung“ ausgesprochen.

Kogler meinte am Montag vor einem Gespräch der Regierungsspitze mit den Sozialpartnern, dass es jetzt in der aktuellen Phase um konjunkturpolitische Maßnahmen gehe, um Ausgaben, Investitionen und „da oder dort um Steuersenkungen“. Aber „ab dem Moment, wo die Lasttragung eine Rolle spielen soll, dann wird man die Millionäre und Milliardäre nicht draußen lassen können“. Es könne ja nicht sein, dass die Supermarktkassieren, Polizisten und Polizistinnen und Pflegekräfte dann mehr zahlen müssen: „Die wollen wir ja entlasten.“

Am Wochenende hatte Kogler gemeint, dass sich diese Frage erst „in ein paar Jahren“ stellen werde. Die SPÖ attestierte ihm daraufhin einen „klassischen Polit-Umfaller“. Die Grünen würden sich dem Regierungspartner ÖVP völlig unterordnen, so der Vorwurf. Auch in den eigenen Reihen setzte es Kritik. Die Verschiebung sei „kein gutes Signal“, twitterte die Wiener Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein am Wochenende. Gleichzeitig wies sie aber darauf hin, dass auch die SPÖ Millionärssteuern nicht habe durchsetzen können.