Für Milizionäre in Tirol beginnt der Ernst des Soldatenlebens

Innsbruck – Alle zwei Jahre ein bis zwei Wochen üben – dann ist der Ausflug ins Soldatenleben für die Milizionäre des Bundesheers wieder beendet. So war es zumindest bisher. Doch jetzt – erstmals seit dem Bestehen der Zweiten Republik – ist für die Milizsoldaten der Ernstfall eingetreten. Allein in Tirol verließen 102 Männer vorübergehend ihre Familien und Arbeitsplätze, um sich am Montag am Truppenübungsplatz Walchen in der Wattener Lizum zum Dienst in der Bundesheer-Uniform zu melden. In den kommenden drei Monaten werden die Miliz-Soldaten vor allem die Polizei bei der Überwachung der Grenzen unterstützen. Aber auch „gesundheitsbehördliche Aufgaben“ wie Fiebermessungen bei Einreisenden sind vorgesehen. „Ich bin mir sicher, dass die Soldaten all­e an sie gestellten Aufgaben meistern und zum Schutze und Wohle Österreichs ausführen werden“, ist der Tiroler Militärkommandant Ingo Gstrein überzeugt.