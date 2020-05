EU verspricht bei Geberkonferenz eine Milliarde Euro

Mit der Zusage von einer Milliarde Euro zur Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffes hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine internationale Geberkonferenz im Kampf gegen die Pandemie eröffnet. „Wir müssen ein Bündnis schmieden, unser Geld und unser Wissen bündeln, um die Forschung an Impfstoffen, Tests und Medikamenten gegen das Coronavirus in Schwung zu bringen“, sagte sie.

An der Online-Konferenz nehmen Staats- und Regierungschefs - darunter auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - sowie UN-Vertreter teil. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte für Deutschland 525 Millionen Euro zu, Frankreich will 500 Millionen beisteuern. Ziel des globalen Bündnisses aus Ländern und Organisationen ist es, zunächst 7,5 Milliarden Euro einzusammeln.

Bundeskanzler Kurz gab auf der Konferenz bekannt, dass Österreich über 31 Millionen Euro zugesagt habe. „Diesen Kampf werden wir mittelfristig nur gewinnen und unsere Wirtschaft wiederbeleben können, wenn es gemeinsam gelingt, einen wirksamen Impfstoff bzw. Heilmittel gegen das Coronavirus zu entwickeln“, sagte Kurz. Mit der Summe wird CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) zur Entwicklung eines Impfstoffes mit zwei Millionen Euro unterstützt.

Die Arbeit der WHO wird mit etwa drei Millionen Euro gefördert. Zusätzlich zu Kooperationen auf internationaler Ebene investiere Österreich auf nationaler Ebene 26 Millionen Euro in Forschungsaktivitäten zur Bekämpfung des Coronavirus. Geförderte Forschungsbereiche betreffen die Entwicklung eines Impfstoffes, von Heilmittel, Diagnostika und auch Präventivmittel.

Zu den Gastgebern der Konferenz zählen neben der EU unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Saudi-Arabien, das den Vorsitz der G20 innehat. Partner sind die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Bill & Melinda-Gates-Stiftung, die Impfallianz Gavi und die Weltbank.

Die USA beteiligen sich dagegen nicht. US-Präsident Donald Trump hatte die WHO zuletzt scharf kritisiert und unter dem Namen „Operation Warp Speed“ ein eigenes Programm zur Beschleunigung der Impfstoff-Entwicklung gestartet.

Die Entwicklung von Impfstoffen und wirksamen Arzneien gegen das Coronavirus und die Verteilung in aller Welt wird nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres rund 40 Milliarden Euro kosten. Nötig sei das größte öffentliche Gesundheitsprogramm der Geschichte, erklärte Guterres am Montag zur internationalen Geberkonferenz der EU-Kommission.

Er begrüße die Zusagen diverser Länder, um bei der Online-Konferenz auf 7,5 Milliarden Euro Anschubfinanzierung zu kommen. „Aber um jeden überall zu erreichen, werden wir wahrscheinlich fünf Mal so viel brauchen“, betonte Guterres. Er kündigte eine weitere Konferenz Ende Mai an, um die Anstrengungen am Laufen zu halten.