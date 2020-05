Coronakrise zwingt Königsklasse zum Umdenken

In tiefer Sorge um die Formel 1 und seine gesamte Vollgas-Welt ruft der Chef des Internationalen Automobilverbandes (FIA) zur Radikalkur auf. „Was wir brauchen, ist ein komplettes Umdenken im Motorsport. Wir könnten von einem ‚New Deal‘ reden, wie ihn Amerika nach der Weltwirtschaftskrise hatte“, lässt sich FIA-Präsident Jean Todt im jüngsten Verbandsmagazin zitieren.

Der frühere Ferrari-Teamchef weiß, dass der Corona-Stillstand auch die Zukunft seines Premium-Produktes Formel 1 gefährdet. Zugleich aber könnte die Krise auch die Chance für überfällige Reformen in der Rennserie sein.

Dies sei ein „schmerzhafter“ Prozess, sagt Formel-1-Sportchef Ross Brawn. „Aber ich denke, wir werden stärker daraus hervorgehen, wenn wir da durchkommen“, fügte der 65-jährige Engländer mit dem Spitznamen „Superhirn“ hinzu. Kostengünstiger soll die Formel 1 werden, gerechter und effizienter. Näher am Fan, spannender und angeblich sogar klimafreundlicher. All das wollte Rechte-Inhaber Liberty Media schon vor der Covid-19-Pandemie durchsetzen, nun aber ist der Zwang zu schnellen Veränderungen ungleich größer.

Neben einem Not-Kalender mit einem Saisonstart am 5. Juli in Österreich und einer Serie von Geisterrennen diskutieren die Macher der Formel 1 seit Wochen vor allem über die künftige Ausgabengrenze. Die einst für 2021 beschlossenen 160 Millionen Euro pro Team und Jahr sind längst überholt, der Sparzwang ist übermächtig. 133 Millionen Euro sollen es nun im nächsten Jahr sein, verkündet Unterhändler Brawn. „Und die Frage ist, wie weit wir das in den nächsten Jahren noch drücken können“, ergänzte der Brite.