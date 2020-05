Corona-April in Tirol: Fast gleich viele Pkw wie Transit-Lkw

Innsbruck –Kaum sind die ersten Covid-19-Lockerungen in Kraft, zeigen die Inntal- und die Brennerautobahn beinahe schon ihr altes, vielbefahrenes Gesicht. Mit freiem Auge ist die Zunahme, also die Rückkehr zur alten Verkehrsbelastung, zu erkennen.

In der für Tirol so wichtigen Mautkategorie 4, also dem Transit-Schwerverkehr, fiel das Minus zwar weniger hoch aus. Obwohl dem Lkw-Verkehr aber die Grenzen zu Deutschland und Italien weiterhin offen standen, ja sogar die Wochenendfahrverbote ausgesetzt wurden (und weiterhin sind), nahm auch der Transitverkehr im April um gut 26,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Somit fuhren mit 148.550 um 53.796 Lkw weniger über den Brenner. Damit ergibt sich ein wohl über viele Jahre einmaliges Bild, dass im vergangenen April beinahe gleich viele Pkw wie Lkw die Asfinag-Hauptmautstelle Schönberg ansteuerten. In Summe nahm der Gesamtverkehr auf dieser Strecke um gut 73 Prozent auf rund 310.000 Fahrzeuge ab.