Ärger als Lehman? Corona ist anders als Finanzkrise

Frankfurt, Wien –Leergefegte Straßen, geschlossene Geschäfte, ausgebremste Produktion: Die Corona-Pandemie legte wochenlang das öffentliche Leben lahm und trifft die Wirtschaft mit voller Wucht. Ist die Krise verheerender als der Einbruch 2008/09? Immer wieder werden Parallelen zur Finanzkrise gezogen – auch wenn damals das Leben der meisten Menschen weiterhin in gewohnten Bahnen verlief. „Die Kosten werden alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte bekannt ist“, sagte jüngst der Präsident des deutschen ifo Instituts, Clemens Fuest.

Die Ursachen sind völlig verschieden: Anders als die von einem Virus ausgelöste aktuelle Krise hatte die Finanzkrise ihren Ursprung im weltweiten Bankennetz – und laxen Regeln. Erst finanzierten Geldhäuser über Jahre Zehntausenden Amerikanern Häuser und Wohnungen – auch jenen, die sich ein Leben auf Pump nicht leisten konnten. Ratingagenturen adelten die undurchschaubaren Wertpapiere auch noch mit Bestnoten. Die Blase platzte, als viele ihre Raten nicht mehr zahlen konnten. Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 löste eine globale Bankenkrise aus.

Änderungen nach Finanzkrise nun solides Fundament

Die Verwerfungen im Finanzsystem trafen die Weltwirtschaft mit Wucht, nahezu alle Volkswirtschaften rund um den Globus stürzten 2009 in eine Rezession. Für den noch jungen Euroraum wurden die Jahre ab 2010 zur Zerreißprobe. Weitere Notenbanken senkten die Zinsen weltweit drastisch und pumpten Milliarden in die Märkte, um ein Austrocknen der für Unternehmen und Verbraucher so wichtigen weltweiten Geldströme zu verhindern.

Vieles, was nach der Finanzkrise langsam auf den Weg gebracht wurde, erweist sich in der Corona-Krise nun als solides Fundament. Banken müssen zum Beispiel deutlich mehr Eigenkapital vorweisen, mit dem sie in Krisen Verluste abpuffern können.

Wie einst in der Finanzkrise wird die Staatsverschuldung angesichts billionenschwerer Rettungspakete, höherer Ausgaben für steigende Arbeitslosigkeit und sinkender Steuereinnahmen massiv ansteigen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zur Finanzkrise: Die Notenbanken feuern aus allen Rohren, etwa mit Käufen von Staatsanleihen.

Ökonomen optimistisch

Fraglich ist die Dauer der aktuellen Krise: Die Finanzkrise kündigte sich schleichend an, führte zum massiven Einbruch, um dann von einem zehnjährigen Aufschwung abgelöst zu werden. Ökonomen rechnen aktuell mit einer ähnlichen Entwicklung, wenn auch der Start des kräftigen Aufschwungs wegen einer drohenden neuen Infektionswelle und dem Warten auf Medikamente oder Impfstoffe noch unklar ist.