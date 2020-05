Deutschland rüttelt an den Bond-Käufen der EZB

Das Gericht stelle erstmals in seiner Geschichte fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organ­e offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt seien, sagt­e Präsident Andreas Voßkuhle. Sie könnten daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten. Die EU-Kommission erinnerte an den Vorrang europäischen Rechts. Die Urteile des EuGH seien für alle Mitgliedsstaaten bindend, betonte Kommissionssprecher Eric Mamer.