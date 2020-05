Gerber schlägt Alarm: „Der Tourismus wird ausgehungert“

Innsbruck –Den 29. Mai will Mario Gerber nicht kritisieren. Dass die Hotellerie an diesem Datum wieder öffnen dürfe, gehe schon in Ordnung, sagt der Branchensprecher in der Tiroler Wirtschaftskammer, der zudem für die ÖVP im Landtag sitzt. Doch was dann? „20 Prozent der Sommersaison sind dann schon vorbei“, sagt der Hotelier. Und solange die Deutschen ihre Grenzen nicht aufmachen, brauche man sich erst gar nicht große Hoffungen machen: „55 Prozent der Gäste im Sommer kommen aus Deutschland. Ohne die haben wir Sperrstund‘.“ Man bemühe sich zwar sehr wohl um einheimische Gäste – nur allein mengenmäßig sei das nie aufzufangen. An die Deutschen appelliert Gerber umso dringlicher, die Grenzschließungen bis zumindest Mitte Juni zu überdenken.