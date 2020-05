Vererben ohne Ansteckungsrisiko in Corona-Zeiten

Innsbruck – In Corona-Zeiten ist vieles anders und manches auch sehr viel komplizierter als sonst. Das trifft auch auf das Erstellen von Testamenten zu. Rechtsanwälte und Notare melden derzeit vermehrte Anfragen älterer Menschen, die sich über ihr Erbe Gedanken machen. Dabei geht es vor allem um das Anliegen, ein gültiges Vermächtnis zu hinterlassen, ohne sich selbst dabei einem unnötigen Risiko auszusetzen, also ohne das eigene Haus verlassen oder mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen zu müssen.

„Die meisten haben ganz konkrete Anliegen, die sich in wenigen Worten zusammenfassen lassen“, sagt Gert Kössler, Präsident der Notariats­kammer für Tirol und Vorarlberg. Wer den Weg in die Kanzlei vermeiden will, wird auch telefonisch beraten: „Wir besprechen das Anliegen und schicken dem jeweiligen Klienten anschließend einen Vorschlag zu. Ist er damit einverstanden, kann er den Entwurf eigenhändig abschreiben, unterschreiben und bei sich zu Hause aufbewahren.“ Wer unsicher ist, könne den handgeschriebenen Text noch einmal in die Kanzlei zur Durchsicht schicken, damit auch alles passt. Wer selbst nicht mehr in der Lage ist, eigenhändig ein Testament zu verfassen, benötigt für einen abgetippten Text drei Zeugen.