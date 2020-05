Umbau des Alpenhotels am Schwarzsee kann starten

Von Harald Angerer

Kitzbühel –Der Schwarzsee gilt als ein Kitzbüheler Juwel und dementsprechend sorgen alle Pläne rund um den See für Diskussionen in der Stadt. So auch das Vorhaben des Zillertaler Unternehmers Heinz Schultz für das Alpenhotel. Er ist neuer Eigentüme­r des Betriebes. Dieser soll nun von 48 Zimmern und 104 Bette­n auf 70 Zimmer und 150 Betten aufgestockt werden.

Zusätzlich werden auch das Bistro direkt am See saniert und die Umkleideanlage aufgestockt. Auf dieser sollen weitere Zimmer errichtet werden. Als direkter Anbau zum Hotel ist auch ein eigenes Mitarbeiterhaus vorgesehen. Bereits im Dezember des Vorjahres waren die Pläne Thema im Kitzbüheler Gemeinderat. Seitdem ist eine Diskussion um die Pläne entbrannt. Vor allem SPÖ und Grüne zeigten sich weniger begeistert. Zum einen wegen der Dimension des Ausbaus und zum anderen war es vor allem der Zugang zum See, der für Gesprächsstoff sorgte.

Dieser müsse für die Kitzbüheler weiterhin garantiert sein, forderte die SPÖ, sonst gebe es keine Zustimmung der Liste. Auch die FPÖ forderte eine genaue naturschutzrechtliche Prüfung des Umbaus.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es nun aber eine letzte, wichtige Entscheidung für das Schultz-Projekt. Ein alter, äußerst scharfer Bebauungsplan wurde aufgehoben. „Es ging uns darum, den Baustart früher zu ermöglichen. Hätte erst der neue Bebauungsplan abgewartet werden müssen, wären die Bauarbeiten nach hinten gerückt und voll in den Sommer gefallen“, schildert Bürgermeister Klaus Winkler. Durch diese Vorgangsweise kann aber bereits in knapp zwei Wochen der Baubescheid ergehen.

Für Schultz bedeute dies aber keinen Freibrief, wie Winkler betont. „Er darf trotzdem nur das genehmigte Projekt errichten. Wir werden hier natürlich auch ein genaues Auge darauf werfen. Falls sich Schultz nicht daran halten würde, dann könnten wir jederzeit auch den alten, noch schärferen Bebauungsplan wieder beschließen“, erklärt Winkler.