Weniger als 100 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstation

Weniger als 100 Menschen - nämlich 97 Patienten - haben sich am Mittwoch mit Covid-19 noch auf Intensivstationen befunden (Stand 9.30 Uhr). Das sind um sieben weniger als noch am Tag davor. Todesopfer waren von Dienstag auf Mittwoch nur noch zwei zu beklagen, je einer in Tirol und Vorarlberg. Insgesamt starben 608 Menschen in Österreich an dem Coronavirus.