Stimmung am Bau steigt, ab Herbst droht aber Rückfall

Innsbruck – Tirols Baubranche blickt wieder etwas optimistischer in die kommenden Monate. „Die Stimmung ist bis zum Herbst positiv“, bemühte sich Tirols Bauinnungsmeister Anton Rieder gestern um gute Laune. Bis dahin könne man viele im Corona-Stillstand stehengebliebene Aufträge abarbeiten. Mehr als 90 % der Baustellen seien in Betrieb, wenn auch nicht alle in vollem Ausmaß. „Kurzfristig werden wir nicht nervös. Mittelfristig, also für 2021, brauchen wir aber Unterstützung, etwa durch steuerliche Begünstigungen, Investitionsfreibeträge, Verkürzung der Abschreibungsdauer oder eine ökologische Sanierungsoffensive.“