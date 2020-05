Innsbruck – Beim Friseur in der Innsbrucker Innenstadt war gestern viel los. „Die zwei Monate Verdienstentgang kann ich nicht mehr aufholen“, sagt der Unternehmer. Geld habe er noch keines gesehen, die Miete habe er immer bezahlt, die Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt. Maske, Abstandsregelungen, das Geschäft läuft eingeschränkt. „Vom Normalzustand sind wir noch weit entfernt“, meint der Friseur, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.