Ringen um den Austro-Gast: Tirol Werbung startet neue Kampagne

Innsbruck – „Es geht bergauf“. Diese Botschaft verbreitet zumindest die Tirol Werbung in ihrer neuen Kampagne, die Mitte Mai startet und die die Österreicher vermehrt zum Sommerurlaub in Tirol animieren soll. Berge und Natur werden wie schon bisher in den Fokus gerückt. Für die jetzige Werbeoffensive sei ein Volumen von vorerst 1,5 Millionen Euro geplant, erklärt Tirol-Werbung-Chef Florian Phleps: „Besonders wichtig ist uns, dass sich die Tourismusverbände und Betriebe der Kampagne anschließen können.“ Die Kampagne könne auch rasch beispielsweise auf Deutschland ausgeweitet werden, sollte es zur Grenzöffnung kommen. Über das tatsächliche Werbebudget werde daher je nach etwaigen Grenzöffnungen entschieden. „Insgesamt haben wir für den Sommer die Möglichkeit, vier Millionen Euro zu investieren“, so Phleps.