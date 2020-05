Das Einfamilienhaus in Tirol bleibt teuer

Insgesamt wurden in Tirol 2019 637 Einfamilienhäuser verkauft und damit erheblich weniger als 2018, schreibt Remax in einer Aussendung. Damit wurden im Vorjahr um 78 Häuser weniger verkauft, ein Minus von 10,9 Prozent zum Vorjahr aber immer noch das drittbeste Ergebnis hinter 2018 und 2015, heißt es im Remax-ImmoSpiegel. Mit einem Durchschnittspreis von 503.178 Euro je Haus belegt Tirol unter den Bundesländern den zweiten Platz. Nur in der Bundeshauptstadt Wien sind Einfamilienhäuser teurer.

Während in Tirol ein Einfamilienhaus im Schnitt rund doppelt so viel kostet wie im Österreichschnitt, wird das innerhalb des Bundeslandes Tirol noch vom Bezirk Kitzbühel getoppt. Im Schnitt 1,33 Mio. Euro berappt man für ein Einfamilienhaus im Bezirk. Dabei sank der Kitzbüheler Durchschnittspreis im Vorjahr um 71.000 Euro wieder auf das 2017er-Niveau. Für ein Haus in Kitzbühel bekommt man damit im Österreichschnitt 5,3 Häuser, im Burgenland sogar fast Zehn.

Das obere Preisviertel beginnt den Remax-Analysen zufolge 2019 in Lienz bei 338.088 Euro, in Landeck bei 385.000 Euro, in Imst bei 425.000 Euro und in Reutte bei 443.750. Jenseits der halben Million finden sich die Top-25-Prozent in Schwaz mit 534.593 Euro, mit 590.000 Euro in Innsbruck-Land, in Kufstein mit 600.000 Euro, in Innsbruck mit 980.000 Euro und nicht zuletzt in Kitzbühel mit 1,85 Mio. Euro.