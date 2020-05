Corona-Regeln in Kindergärten sorgen für Unmut und Unsicherheit

Innsbruck, Wien – In den Kindergärten regt sich Widerstand. Zwar sollen die Betreuungseinrichtungen für die Kleinsten in der Gesellschaft ab Mitte Mai wieder schrittweise geöffnet werden. Für viele Mitarbeiter sind die Hygiene- und Schutzvorgaben bisher aber unzureichend.

Einen „Skandal“ ortet gar eine Gruppe von Tiroler Kindergärtnerinnen, die sich in einem anonymen Schreiben an die TT gewandt hat. „Wir fordern, dass wir bei unserer Arbeit gleich geschützt werden wie beim Einkaufen“, heißt es dort. Die Betreuerinnen beziehen sich dabei auf ein Schreiben des Landes Tirol an die Leiter und Leiterinnen von Kindergärten. In dem Ende April verfassten Text, so die anonym verfasst Kritik, werde vom Tragen von Masken abgeraten, dafür aber empfohlen, das Gesicht regelmäßig zu waschen. Ebenso illusorisch seien andere Vorgaben, wie das Einhalten eines Abstandes von einem Meter. „Keine andere Berufsgruppe wird derart ausgesetzt und allein gelassen“, kritisieren die Verfasserinnen.