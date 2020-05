Deutschland installiert Notbremse für Maßnahmen-Lockerungen

Berlin, Rosenheim – Sport, Einkaufen, Freunde treffen: Die seit Wochen geltenden strengen Regeln in der Corona-Krise werden auch bei den Nachbarn im Norden gelockert. Allerdings nur – wie in Österreich – unter Auflagen. Anders als hierzulande haben sich die deutsche Bundesregierung und die Länder aber auf einen Notfallmechanismus geeinigt, dem eine Obergrenze für die Zahl der Neuinfektionen zugrunde liegt.

Zwar dürfen nun alle Geschäfte wieder öffnen, auch kontaktloser Breitensport ist wie in Österreich wieder möglich. Und jedes Kind soll vor dem Sommer zumindest einmal in die Schule oder den Kindergarten gehen. Immer und überall müssen allerdings 1,5 bis 2 Meter Abstand gehalten werden und vielerorts ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.

Und auch die Kontaktbeschränkung – laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die „Mutter aller Fragen“ – wurde verlängert, und zwar bis zum 5. Juni. Aber auch hier wird es ein wenig leichter: So dürfen sich künftig wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen – also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften. Bislang durfte man nur mit einer haushaltsfremden Person unterwegs sein.

All das könnte fürs Erste aber ausgerechnet den Rosenheimern verwehrt bleiben. Denn sie lösen mit den aktuellen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts als einzige kreisfreie Stadt in Deutschland den Notfallmechanismus aus, den Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern gegen den Widerstand einiger Länder durchgesetzt hat. In Rosenheim sind in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Und damit ist die Obergrenze der erlaubten Neuinfektionen für Landkreise und kreisfreie Städte überschritten.