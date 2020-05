Maurer-Sager sorgt für Unmut: „Wichtiges pädagogisches Signal für Regierung“

Wien – Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer empört die Oppositionellen – mit Aussagen in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Ob des Bundesratsvetos von Sozialdemokraten und Freiheitlichen gegen mehrere Corona-Gesetze hat sie befunden: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum sich die Opposition hier in so eine Blockadehaltung begibt. Ich sehe das als zynischen Sabotageakt.“