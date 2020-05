Design-Legende Saul Bass: Optische Ouvertüren

Immer wieder sind es konkrete Gegenstände, die Bass für seine Arbeiten auf ihre grafischen Elemente reduziert: Hochhausfassade in Hitchcocks „Der unsichtbare Dritte“ (1959); die Skyline von Manhattan in „West Side Story“ (1961); Oder, ebenfalls für Alfred Hitchcock, die Spiralen, die sich in „Vertigo“ (1958) aus Kim Novaks Gesichtszügen schlängeln: Da ist alles da, was den Film ausmacht, der titelgebende Schwindel, das Rätsel, das dunkle Begehren. Für „Psycho“ (1960) hat Saul Bass die Namen aller Beteiligten mit der Klinge zerhackt – und für die legendäre Duschszene detaillierte Storyboards angefertigt. Eine Zeit lang hielt sich gar das Gerücht, er habe die Attacke inszeniert.