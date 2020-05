Landecker Straße L76: Baukonzern verteidigt Zeitplan

Landeck, Fließ – Nicht zehn oder zwölf, sondern 28 Wochen am Stück dauert die Totalsperre der Landecker Straße L76. Die Sperre wegen der Sprengarbeiten für den Bau der 720 m langen Schlossgalerie beginnt am Montag, 11. Mai – die TT berichtete.

Die Rahmenbedingungen, unter denen eine Baustelle in Corona-Zeiten eingerichtet werden darf, seien „herausfordernd“, erklärte eine Strabag-Sprecherin in Wien. „Es hat darüber lange Verhandlungen mit den Sozialpartnern gegeben. Am Ende hat man sich auf aufwändige Sicherheitsbestimmungen geeinigt, die in allen Details festgeschrieben sind.“