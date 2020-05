Telfs stimmte über Umbenennung von zwei Straßen ab

Telfs – Mit einem brisanten Thema, nämlich der geplanten Umbenennung von zwei Straßen mit historisch belasteten Namen, hat sich der Telfer Gemeinderat gestern Abend (nach Redaktionsschluss) beschäftigt. Konkret geht es um die Franz-Stockmayer-Straße und den Norbert-Wallner-Weg. Stockmayer war von 1939 bis 1945 Telfer Bürgermeister, bereits zuvor NSDAP-Ortsgruppenleiter und auch in der Verbotszeit als illegaler Nazi aktiv gewesen. Kurz: Er sei historisch „schwerstens belastet“, eine Umbenennung stehe daher außer Streit, wie Bürgermeister Christian Härting gestern im Vorfeld der Sitzung betonte.

Norbert Wallner wiederum war in den 1930er-Jahren Hauptschullehrer in Telfs, er trat 1936 in die damals verbotene (Untergrund-)NSDAP ein. 1938 war er u. a. vorübergehend „Volksbildungsreferent“ für den Gau Tirol und Vorarlberg. Im selben Jahr veröffentlichte er ein Liederbuch, das ganz im Geiste der NS-Ideologie stand. (md)