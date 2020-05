Plattform mit Tiroler Firmen für Corona-Schutzausrüstung

Inzwischen haben viele österreichische Unternehmen ihre Produktion umgestellt oder erweitert und bieten Corona-Schutz­ausrüstung bzw. Covid-19-relevante Produkte an. Diese Produzenten und dazu auch Lieferanten sind seit dieser Woche auf der neuen Webplattform www.schutz-vor-corona.at aufgelistet. „Damit können Personen oder Institutionen einfach und schnell Kontakt mit den anbietenden Unternehmen aufnehmen und Angebote einholen“, so Pichler. Schutzvisiere, Mund-Nasen-Schutz-Masken, FFP-Masken, Beatmungsgeräte oder Desinfektionsmittel: Zu finden sind unter den derzeit rund 150 Firmen – neue kommen täglich hinzu – 13 Tiroler Unternehmen. Eines davon ist die Innsbrucker Firma Walde, die normalerweise Kosmetik und Reinigungsmittel erzeugt und seit dieser Woche zudem Desinfektionsmittel anbietet. „Am Anfang der Krise fiel die Entscheidung noch gegen die eigene Produktion von Desinfektionsmitteln. Der Alkohol hatte für uns im Einkauf den doppelten Preis als üblich, Gebinde wie Flaschen oder Zerstäuber waren vergriffen und Liefertermine erst im September“, erzählt Juniorchef Lukas Walde. So bot man vorerst zugekaufte Mittel an, „womit wir aber nicht zufrieden waren. Wir mussten für das Produkt einen Preis verlangen, für den wir als Firma nicht dahinterstehen konnten.“ Um einen „fairen Preis“ zu erzielen, setze man schlussendlich doch auf die Eigenproduktion.