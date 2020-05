Entsetzen über gefällte Linde am Zeiller Platz in Reutte

Reutte – Ein Baumstumpf im Reuttener Untermarkt treibt Christine Schneider das blank­e Entsetzen ins Gesicht. Die Linde am Zeiller Platz wurde gefällt. Eine Tatsache, die bei der studierten Biologin für völliges Unverständnis sorgt: „Es bricht mir das Herz, wenn Bäume für ein architektonisches Projekt weichen müssen. Es hat ja letztes Jahr schon im Park angefangen, dass die Gemeinde alle Bäume einfach abgeholzt hat. Und jetzt geht es für die Begegnungszone im Untermarkt weiter.“

Die Bäume würden nicht nur Sauerstoff spenden, sondern auch Kohlendioxid binden, Schatten spenden, die Umgebungsluft kühlen und seien Heimat für unzählige Vögel und Insekten. Schneider: „Ich werde es nicht einfach hinnehmen und will ausdrücken, was ich davon halte. Das ist keine ökologische Ortsentwicklung, sondern gerade in Zeiten des Klimawandels sehr kurzsichtig.“