Innsbruck – Eine Pandemie wirft nicht nur viele medizinische, sondern nachfolgend auch viele rechtliche Fragen auf. So war beispielsweise die Freizeitwirtschaft praktisch zur Covid-Untätigkeit verdammt worden – und konnte laufende Verträge nicht mehr erfüllen. Dies betrifft auch die in Tirol so beliebten Kartenverbünde wie Freizeitticket, Snow Card oder Regio Card. Spätestens ab 15. März hieß es ja allerorts Betriebsschluss und somit Leistungsende. Eine Kundin der Snow Card klagt deshalb nun über Rechtsanwalt Stephan Opperer die Differenz zum Gültigkeitsende am 15. Mai ein. 129,60 Euro an nicht erbrachten Leistungstagen sollen an die junge Tirolerin zurückfließen.