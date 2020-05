Parlament in Polen billigte Präsidentenwahl per Brief

Die für Sonntag geplante Präsidentenwahl in Polen wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. „Der früheste mögliche Termin ist Juni“, sagte Vizeministerpräsident Jacek Sasin am Donnerstag dem Radiosender RMF FM. Präsident Andrzej Duda sagte, er hoffe, dass die Wahl „so bald wie möglich“ stattfinden könne. Das Parlament machte indessen den Weg frei für eine Umstellung auf eine komplette Briefwahl.

Durch diese Umstellungen will man das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus minimieren. Einige Abgeordnete aus dem Regierungslager hatten ihre Zustimmung an die Bedingung geknüpft, dass die Wahl verschoben wird. Die von der nationalkonservativen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) angeführte Koalition drohte an dem Streit zu zerbrechen.