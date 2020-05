Kein Freitagsspiel bei deutscher Bundesliga-Fortsetzung

Die deutsche Fußball-Bundesliga setzt ihre Saison mit der 26. Runde ohne Partie am Freitagabend fort. Am Samstag, 16. Mai, finden fünf Spiele um 15.30 Uhr statt, darunter das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Am Samstagabend um 18.30 Uhr treffen dann Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander, gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.

Nach zwei Partien am Sonntag, 17. Mai, endet die erste Runde nach der Unterbrechung wegen der Coronakrise am Montagabend (18. Mai, 20.30 Uhr) mit der Begegnung zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Damit trage die DFL auch der Tatsache Rechnung, dass Werder Bremen als einer der letzten Clubs mit dem Teamtraining beginnen konnte, erklärte DFL-Boss Christian Seifert. Die letzte Runde soll in der 1. und 2. Bundesliga am 27. bzw. 28. Juni stattfinden.

Die deutschen Fußball-Bundesligisten aus Baden-Württemberg warten unterdessen nach der Freigabe der Politik für die Fortsetzung des Spielbetriebs noch auf die Erlaubnis für das Mannschaftstraining. Die notwendige Verordnung sei noch in der Abstimmung, es werde daran „mit Hochdruck“ gearbeitet, hieß es Donnerstagmittag aus dem Sozialministerium des deutschen Bundeslandes.

Bisher dürfen die beiden Bundesligisten SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim sowie die Zweitligisten VfB Stuttgart, 1. FC Heidenheim, SV Sandhausen und Karlsruher SC aufgrund der Coronavirus-Krise nur in Kleingruppen trainieren. Clubs in anderen deutschen Bundesländern dagegen waren teils schon in kompletter Mannschaftsstärke in das Training eingestiegen.

Die Clubs der 1. und 2. deutschen Fußball-Bundesliga denken unterdessen für die Fortsetzung der derzeit unterbrochenen Saison über fünf Auswechslungen pro Team und Spiel nach. Darüber solle kurzfristig entschieden werden, sollte temporär für diese Saison die Möglichkeit dazu bestehen, sagte Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), am Donnerstag.