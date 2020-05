Lärmschutzwände in Mils kommen jetzt fix

Mils – Einstimmig hat der Milser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Kostenbeteiligung bei der Errichtung von Lärmschutzwänden für vier Anrainer in der stark befahrenen Dorfstraße beschlossen. Das Land übernimmt 60 Prozent, die Gemeinde und die Anrainer selbst übernehmen je 20 Prozent. Nach sechs Jahren Diskussion – und deutlich gestiegenen Kosten – habe man das Kapitel nun „abschließen“ wollen, betont BM Peter Hanser, der anmerkt, dass die Frequenz in der Dorfstraße zuletzt (durch den neuen Linksabbieger „Remlrain“) etwas gesunken sei. Die Gemeinde nimmt über 70.000 Euro in die Hand.