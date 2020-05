Öffnung der Grenzen bleibt ein großer Zankapfel

München, Wien – Der Druck auf geschlossene Grenzbalken wird immer stärker. Sowohl mit Blick auf den Sommerurlaub, aber auch was den Handel betrifft. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat Anfang der Woche verkündet, dass die Kontrollen an den deutschen Grenzen wegen der Coronavirus-Pandemie bis Mitte Mai verlängert werden. Davon betroffen sind auch die Grenzübergänge nach Österreich.

Doch auch in Deutschland wächst der Druck auf Seehofer. Stimmen aus der CDU und SPD fordern den deutschen Innenminister auf, die in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen zu Nachbarstaaten wie Österreich sofort zu beenden. „Schon jetzt müssen unverzüglich die Schlagbäume abgeräumt und alle Grenzübergänge wieder geöffnet werden“, sagt der CDU/CSU-Fraktionsvize Andreas Jung. Doch Seehofer bekräftigte noch am Donnersta­g: „Die Grenzkontrollen haben etwas bewirkt und sind Teil unseres bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens.“