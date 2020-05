Ein Toter bei Erdbeben der Stärke 4,6 in Teheran

Ein Erdbeben im Iran hat Panik in Teilen der Bevölkerung ausgelöst. In der Hauptstadt Teheran stürmten zahlreiche Einwohner in der Nacht auf Freitag aus ihren Häusern, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Das mehrere Sekunden dauernde Beben hatte allerdings nur eine mittlere Stärke von 4,6, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums appellierte an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und die Richtlinien für Beben zu beachten. Anstatt in ihre Häuser zurückzukehren, verbrachten jedoch viele Menschen die Nacht in ihren Autos. Einige schliefen gar am Straßenrand.