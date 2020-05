Plattform #kunsterhalten ermöglicht direkte Spenden

Die auf Fundraising und Marketing spezialisierte Agentur „Direct Mind“, die eine eigene Sub-Kategorie für Kultur anbietet, betont, dass die Teilnahme für Institutionen kostenlos ist, zudem gehe der Spendenbetrag zu 100 Prozent an die Kulturbetriebe. „In dieser schwierigen Zeit ist die finanzielle Hilfe privater Spenderinnen und Spender wichtiger denn je“, so Andreas Zednicek, Leiter der Kunst- und Kulturabteilung von „Direct Mind“. Durch den gemeinsamen Auftritt unter dem Titel #kunsterhalten sei der Aufwand für die teilnehmenden Einrichtungen gering und es ließen sich Synergien nutzen.

„Speisen Sie den Kunst- und Kultursektor nicht mit Almosen ab. Setzen Sie das Versprechen der Regierung, niemanden zurücklassen zu wollen, koste es was es wolle, in die Tat um!“ Mit diesem dringenden Appell wendete sich unterdessen der Kulturrat Österreich in einem Offenen Brief an die Bundesregierung.