UNO: EU-Länder verletzen im Mittelmeer Völkerrecht

Europäische Länder verstoßen nach UNO-Angaben mit der Rückweisung von Flüchtlingen und anderen Migranten im Mittelmeer gegen das humanitäre Völkerrecht. Das UNO-Menschenrechtsbüro verlangte am Freitag in Genf eine Öffnung der Häfen und eine Rückkehr der Rettungsschiffe.

Es verurteilte Maßnahmen wie in Griechenland oder Malta, wo Flüchtlingsboote in internationale Hoheitsgewässer zurückgedrängt oder sogar nach Libyen zurückgebracht werden. Es kritisierte zudem das Festsetzen der letzten verbliebenen humanitären Rettungsschiffe „Alan Kurdi“ and „Aita Mari“ in Italien. „Solche Maßnahmen gefährden Menschenleben“, sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, Rupert Colville.