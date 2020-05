Juncker: Krisenpolitik war „keine gehobene Staatskunst“

Brüssel, Wien – Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fordert in der Krise mehr Geld für die EU. „Wenn wir jetzt auf alle europäische Solidarität verzichten und den Haushalt mickrig niedrig halten, dann wird in einigen Jahren die Europäische Union ziemlich nackt dastehen“, sagte Juncker der dpa anlässlich des gestrigen Europatags.

Tatsache sei, „dass die europäische Reaktion auf die Corona-Krise nicht die Insignien gehobener Staatskunst trug“, meinte Juncker. Er bezog dies u. a. auf die einseitig verhängten Grenzkontrollen im Schengen-Raum. „Jeder, der sich an den Grenzen vergreift, auch wenn das manchmal dem nationalen Publikum gefällt, der bringt den Binnenmarkt in Gefahr.“ Seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen habe versucht, zumindest die Transporte im Binnenmarkt wieder herzustellen, was auch gelungen sei. Die Kommission habe keinen Fehler gemacht, sagte Juncker. „Es ist ja nicht ihr anzulasten, dass die Mitgliedsstaaten kopflos und jeder für sich in seiner Ecke sein eigenes Corona-Süppchen gekocht haben.“