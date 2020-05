Kufstein, Wörgl – Der Bericht des Kufsteiner Stadtkämmerers Peter Borchert an den Stadtrat ist ernüchternd und zeigt, in welch schwieriger Situation sich die Kommunen aufgrund der Corona-Krise und des Shutdowns befinden. Ohne Worst-Case-Szenario, also das schlechtest­e anzunehmende Szenario, errechnete der städtische Finanzchef ein Minus von 2,5 Millionen Euro. Die gilt es jetzt zu kompensieren. Das Loch entsteht durch weniger Einnahmen aus den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, außerdem erwartet man weniger Gebühren durch gesperrte Kindergärten und so weiter.