Die Reise ins Ungewisse startet für Segel-Duo wieder am Bodensee

Von Max Ischia

Bodensee – „Ich hab’ Zeit. Wir warten auf Wind“, sagt David Hussl und lächelt. Trotz momentaner Flaute könnte die Stimmung im Bregenzer Yachthafen kaum besser sein. Fehlt eigentlich nur noch eine kräftige Brise. Denn: Wehe, wenn sie losgelassen. Nach coronabedingter Zwangspause dürfen der Tiroler Vorschoter und sein Vorarlberger 49er-Steuermann Benjamin Bildstein endlich wieder trainieren. Ein cooles und befreiendes Gefühl. „Einfach schön, wenn dir wieder eine frische Brise um die Nase weht, auch wenn so manche Automatismen ein bisserl eingerostet waren. Aber von Minute zu Minute wurde alles vertrauter.“

Wie zuletzt vor ziemlich genau zwei Jahren legt das Duo wieder am Bodensee los. Damals läutete man nach Bildsteins zweiter Schulter- operation das Vorhaben Olympia-Qualifikation ein. Ein Planspiel, welches bei der WM 2018 in Aarhus (DEN) mit Rang 33 erst einmal ordentlich in die Hose ging. Rückblickend betrachtet nicht unbedingt das Schlechteste, wie Hussl versichert und erläutert: „Einerseits wäre eine vorzeitige Olympia-Qualifikation toll gewesen, weil du dich dann noch früher und zielgerichteter vorbereiten kannst. Andererseits waren wir so gezwungen, einiges zu hinterfragen, neue Wege einzuschlagen, mussten noch mehr Gas geben und ich getraue mich zu sagen, wir sind inzwischen gefestigter denn je.“ Worte, die von der gegenwärtigen Spitzenposition in der Weltrangliste nachdrücklich untermauert werden.

Seit Dezember 2019, seit dem sechsten WM-Platz vor Auckland (NZL), ist das Olympia-Ticket in trockenen Tüchern. Und spätestens nach Rang vier drei Monate später bei der WM vor Geloong (AUS), als man bis zur finalen Wettfahrt die Gesamtwertung anführte, ist der Fokus verstärkt auf das Segelrevier Enoshima – eine schlappe Autostunde von Tokios Randbezirken entfernt – gerichtet. „Aber“, schränkt Hussl ein, „wir wollen flexibel bleiben.“ Quasi ein Gebot der Stunde, schließlich weiß dieser Tage noch keiner, wann die Grenzen wieder aufgehen und wann erstmals wieder ein Testlauf in den olympischen Gewässern möglich sein wird.

Also wird dieser Tage auf dem Bodensee geübt. Auch wenn das Binnengewässer am Dreiländereck herzlich wenig mit dem wellenreichen, von Strömungen geprägten Olympiarevier gemein hat, machen die Trainingseinheiten durchaus Sinn. „Wir wollen ganz einfach so breit wie möglich aufgestellt sein. Und noch ist ja der Olympia-Hafen geschlossen, sodass selbst die japanischen Boote zuletzt nicht trainieren konnten.“

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent