Handball Tirol: Eine Krise kommt selten allein

Aber wie plant man eine Saison, wenn man mitten in einer Pandemie noch nicht einmal weiß, wann und ob diese überhaupt starten wird? „Gott sei Dank haben wir das meiste schon abgeschlossen“, weiß Lintner. Zum Beispiel die Verpflichtung von Nationalspieler Gerald Zeiner. Finanziell komme man mit der Kurzarbeit aktuell gut über die Runden. Aber: „Mittelfristig wird es eine Herausforderung für den ganzen Sport: Wann wird wieder gespielt? Und in welcher Form? Wie bringen wir die Spiele zu den Zuschauern, wenn wir keine Menschen in die Halle lassen dürfen?“ Alles Fragen, die noch unbeantwortet blieben. Aktuell halten sich die Spieler individuell und mit der Hilfe von Videos des Athletiktrainers Hannes Danler fit. „Ab nächster Woche bieten wir einige dosierte Präsenzeinheiten im körperlichen Bereich an. Aber es gibt keine Pflicht, wir sehen das als Service.“