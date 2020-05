Friseure und Fußpfleger in Tirol: Schnitt für Schnitt zurück in den Alltag

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Viel Zeit bleibt nicht. Jasmin Kröll wischt mit einem Tuch über die Arbeitsfläche, greift zu einem kleinen Fläschchen und sprüht Stuhl, die Scheren und Kämme mit Desinfektionsmittel ein. Dutzende Male hat sie es schon so gemacht, seitdem sie vor einer Woche wieder zu arbeiten beginnen konnte. Der Terminkalender ist gerappelt voll. „Fünf Minuten zwischen zwei Kunden“ würden vergehen, sagt die 18-Jährige, die als Friseurin in einem Salon im Untergeschoß des Kaufhaus Tirol in Innsbruck angestellt ist. „Stressig war es schon.“ Gehetzt fühlt sich Kröll aber dennoch nicht. „Weil die Menschen Verständnis haben für die besonderen Umstände. Sie akzeptieren, dass sie etwas länger warten müssen.“

700 Friseurbetriebe gibt es in Tirol, über ein Drittel davon sind Einpersonenunternehmen, so genannte EPUs. Etwa 2000 Frauen und Männer sind in der Branche beschäftigt. Am Wochenende nach dem 1. Mai durften sie nach über einem Monat Corona-Ausnahmezustand ihre Läden wieder aufsperren – strenge Hygiene-Richtlinien berücksichtigend, wie das Tragen von Schutzmasken, Abstandhalten oder Desinfizieren aller Arbeitsgeräte. Der Andrang: gewaltig. „Bis Ende Mai bin ich ausgebucht“, sagt Clemens Happ, Innungsmeister der Tiroler Friseure. Bei den meisten Salons im Land sei es genauso.

Grund dafür sei mitunter die Tatsache, „dass wir jeden zweiten Stuhl freilassen müssen“, berichtet Happ. „Deshalb können wir freilich nicht so viele Kunden bedienen. Für die Wartezeiten haben die Tiroler allerdings Verständnis.“ Auch die Hygiene-Richtlinien würden gut angenommen. „Die Auflagen sind auch für uns als Friseure gut umsetzbar, auch wenn wir relativ kurzfristig vor Start der Wiedereröffnung davon erfahren haben.“ Muss aber noch nachjustiert, müssen irgendwelche Schwachstellen ausgebessert werden? „Nein“, meint der Innungsmeister, „Probleme gab es in den ersten Tagen keine.“

Freitag vergangene Woche, früher Nachmittag. Beate Haltmaier sitzt in einem kleinen Zimmer im ersten Obergeschoß ihrer Geschäftsräumlichkeiten nahe des Innsbrucker Westbahnhofes. Keine Stunde zuvor war sie noch in einem Innsbrucker Altenheim, hat dort den Bewohnern die Füße gepflegt. „Ich habe Schulden machen müssen“, sagt die 54-Jährige. Um nach einer kurzen Nachdenkpause anzufügen: „Wirtschaftlich war der Lockdown für mich eine Katastrophe.“ Bis zu sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sie in ihrem Fußpflege-Salon „Paarfuss“. Seit über 20 Jahren ist sie selbstständig, war lange mobil, noch nicht lange betreibt sie den Laden in Innsbruck. Ja, sie sei die kommenden Wochen ausgebucht. „Den nächsten freien Termin gibt es am 10. Juni. Aber aufholen lässt sich der finanzielle Verlust nicht.“

16 Kunden kommen jeden Tag zu Haltmair und ihren Mitarbeiterinnen. Dazu kommt noch der mobile Fußpflegedienst, den sie für Altenheime oder Krankenhäuser anbietet. „Bei der Arbeit selber hat sich nicht viel geändert.“ Schon vor Ausbruch von Corona wurden Handschuhe und Mundschutz getragen, der Arbeitsplatz desinfiziert. „Und der Abstand zwischen Kunden und Fußpflegerin ist automatisch gegeben.“

Bereits vor der Corona-Krise wurde im Fußpflegesalon Paarfuss in Innsbruck mit Mundschutz und Handschuhen gearbeitet. Neu ist, dass auch Sophie Barthels (links) Kunden Masken tragen. © Foto Rudy De Moor

Zeitgleich mit den Friseure durften auch Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure ihr Geschäft wieder aufnehmen. „Nur Schmerzpatienten haben wir auch in der Zeit des kompletten Lockdowns behandeln können“, sagt Haltmair. Alle anderen seien erleichtert, dass endlich wieder Fußpflege angeboten werde. „Die Leute gehen glücklicher aus dem Geschäft raus.“ Aus unternehmerischer Sicht hat Haltmair schwere Einbußen hinnehmen müssen, auf der anderen Seite hofft sie, dass zumindest Respekt vor und Anerkennung für ihren Berufsstand als Folge der Pandemie steigen werden.

„Wir leisten wertvolle Arbeit“, sagt Friseure-Innungsmeister Clemens Happ. „Die Kunden bringen Kuchen, Pralinen, Prosecco mit. Um sich zu bedanken.“ Ein schönes Gefühl sei das.