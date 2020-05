Verschwundene Millionärsfrau in Norwegen - Verdächtiger frei

Die Polizei in Norwegen hat einen Verdächtigen freigelassen, der im Zusammenhang mit dem rätselhaften Verschwinden der Frau des Multimillionärs Tom Hagen festgenommen worden war. Die Vorwürfe gegen den etwa 30 Jahre alten Mann seien teilweise fallengelassen worden, hieß es am späten Samstagabend in einer Mitteilung.