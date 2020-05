Platz zum Ausweichen in Innsbruck: Fußgängerstraßen passen nicht allen

Innsbruck – Sonntag, trübes Wetter: Beim TT-Lokalaugenschein in der Angerzellgasse, der St.-Nikolaus-Gasse und der Innallee in Innsbruck war die Passantenfrequenz gestern Mittag generell recht überschaubar. Jedenfalls machte­n kaum Fußgänger von der neue­n Möglichkeit Gebrauch, dort auf der Fahrbahn zu gehen. Genau das ist in den drei Straßen seit knapp einer Woch­e nämlich ausdrücklich erlaubt: Sie wurden von der Stadt zu temporären Fußgängerstraßen umfunktioniert: Das soll es erleichtern, trotz schmaler Gehsteige die Corona-­bedingt vorgeschriebenen Mindestabstände einzuhalten. Möglich ist dies übrigens nur in Straßen, wo bereits ein Fahrverbot ausgenommen Anrainer-Zu- und Abfahrten gilt.