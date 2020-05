Deutsche Liga hält trotz Dresden-Quarantäne am Neustart fest

Die Deutsche Fußball Liga hält am Neustart der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in einer Woche auch nach der Quarantäne für die komplette Mannschaft der SG Dynamo Dresden fest. „Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Samstag im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Das Ziel sei, die Saison zu Ende zu bringen.

Die Quarantäne für Dynamo sei im Moment kein Grund, die Fortführung der 2. Liga infrage zu stellen. Er selbst habe am Nachmittag davon erfahren, dass bei dem sächsischen Club bei der dritten Testreihe zwei weitere Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Bei der ersten Testreihe hatte es einen positiven Befund gegeben. Das zuständige Gesundheitsamt in Dresden verordnete daraufhin eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Damit kann der Tabellenletzte Dynamo Dresden weder auswärts am 17. Mai gegen Hannover 96 antreten, noch am darauffolgenden Wochenende die SpVgg Greuther Fürth im heimischen Stadion empfangen.