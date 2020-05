Giulia und Stelvio Quadrifoglio: Alfa-Spitzenmodelle jetzt noch moderner

Innsbruck –Nach der vor einigen Monaten erfolgten Aufwertung für den Stelvio und die Giulia legt Alfa Romeo nun das Update für die beiden Topvarianten nach: die Quadrifoglio-Ausführungen. Das Wichtigste: Keine Änderung gibt es beim Herzstück der beiden Modelle, nämlich beim extrem lebendigen 2,9-Liter-V6-Turbobenziner, der 510 PS leistet und ab 2500 Umdrehungen/Minute ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern stemmt. Supersportliche Fahrleistungen sind damit programmiert – dank einer schnell agierenden Achtstufenautomatik, eines variablen Allradantriebs und einer adaptiven Fahrwerksabstimmung sowie einer direkt abgestimmten Lenkung ist auch ein hohes Maß an Spurtreue gegeben.

Innen jedoch fällt mehr auf, insbesondere beim Infotainmentsystem, das mit neuer Optik und neuen Bedienelementen aufwartet. Der Touchscreen verfügt über eine Bilddiagonale von 8,8 Zoll, offeriert neue Online-Dienste und passenderweise eine Vielzahl von Fahrdynamikinformationen (Drehmomentabgabe, Ladedruck etc). Überhaupt hat Alfa Romeo die Mittelkonsole neu gestaltet, darüber hinaus auch das Lenkrad und den Schaltknauf. Die Sicherheitsgurte sind nun nicht mehr nur in Schwarz lieferbar, sondern auf Wunsch auch in Rot oder Grün.