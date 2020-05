Telfs bleibt trotz Corona bei großen Bauvorhaben auf Kurs

Bei der neuen Bücherei am Wallnöfer-Platz sollen ausstattungstechnisch ca. 100.000 Euro eingespart werden. Zudem nimmt Telfs für beide Großvorhaben insgesamt 400.000 Euro an zusätzlichen Darlehen auf. Dafür kann die Gemeinde ca. 900.000 Euro an Eigenmitteln, die eigentlich in diese Projekte einfließen sollten, für den laufenden Haushalt nützen. Schließlich stehen mit einem geschätzten Einnahmenentfall von mindestens zwei Mio. Euro (für 2020) harte Zeiten bevor.